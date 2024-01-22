TFF’ye 13.30 tepkisi: Bu saatte zor oluyor

Kaynak: DHA
TFF’ye 13.30 tepkisi: Bu saatte zor oluyor
TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak üst sıralara yükselme fırsatını teptiği maçın ardından Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, maç saatlerine isyan etti.

Tecrübeli teknik adam 13.30'da oynanan maçın çok erken bir saat olduğunu belirterek, "Bu ligde, bu saatte maç yapmak hem oyuncular hem de bizler için çok zor. Oyuncuları hazırlamak, bu saatte bu tempolu oyunu sergilemek, oyuncuların konsantrasyonunu sağlamak zorlaşıyor" diye konuştu.

Ankara deplasmanında iki takımın da verimli bir oyun ortaya koyamadığını söyleyen Mustafa Dalcı, "Maç her iki takım için de kritikti. İki takım da net gol fırsatı yakalayamadı. Maç boyunca orta sahada, yüksek yoğunluklu bir çekişme vardı.

Bu yüzden deplasmanda aldığımız puan kıymetliydi. Kazanmayı hedefliyorduk ama bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

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