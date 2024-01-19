Erman Toroğlu hayat kadını örneğiyle Mehmet Büyükekşi TFF’sine yüklendi

Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta Süper Lig'deki yeni Yabancı Kuralı’nı kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, yabancı sayısının 2024/25 sezonu itibariyle 14'ten 12'ye düşürüleceği ve takip eden iki sezonda yabancı sayısının 12 olacağı belirtildi.

SKY Spor'da haftanın değerlendirmesi yapan Erman Toroğlu Mehmet Büyükekşi TFF’sine yüklendi.

Toroğlu sürekli değişen yabancı kuralıyla ilgili olarak şu hikayeyi anlattı:

“Hayat kadınına sormuşlar, “Neden çocuğun olmıyor” diye.

Bir yapıyor biri bozuyor demiş.

Erman Toroğlu daha sonra programı kayda alan kişiye “Oynatabilirsiniz. Basın ahlak yasasına aykırı değil” diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Toroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Bizim de çocuklarımız ondan olmuyor hocam.

Futbolda devamlı kural değişiyor.

İngiltere’ye bak bakalım.

Almanya’ya…

Kural kaç kere değişmiş.

Bir bakın bunun altına ilave edin benim söylediğimi.

Türkiye’deki ustalar böyle hocam.











