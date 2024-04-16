6-0'lık maçta penaltı kavgası. Kimse ne olduğunu anlamadı

Kaynak: Haber Merkezi
6-0'lık maçta penaltı kavgası. Kimse ne olduğunu anlamadı
Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea'nin, kendi sahasında Everton'ı 6-0 gibi büyük bir farkla mağlup ettiği maça penaltı krizi damgasını vurdu.

Tarihe geçen maçın öne çıkan anlarından biri, Cole Palmer'ın dört gol atması ve yaşanan penaltı anlaşmazlığı oldu.

Chelsea, Premier Lig'in 33. haftasında Everton ile karşılaştı ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Cole Palmer maçın yıldızı olurken, Nicolas Jackson ve Alfie Gilchrist de gol atan diğer oyuncular olarak kayıtlara geçti.

Maçın 61. dakikasında Chelsea adına penaltı atışı için Madueke ile Jackson arasında bir tartışma yaşandı.

Ancak penaltıyı Cole Palmer başarıyla gole çevirdi ve bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Görüntü ve video beIN Sports'tan alınmıştır.

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