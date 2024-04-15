TFF'nin yabancı hakemlere ödediği para ortaya çıktı

TFF'nin, Avrupa'nın önde gelen liglerinden; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yaptığı VAR hakemi talepleri, bu federasyonlar tarafından onaylandı.

Yabancı hakemlerin getirilmesiyle ilgili proje maliyetinin, seyahat ve diğer masraflar dahil olmak üzere maç başına yaklaşık 200 bin TL olduğu belirlendi.

Türkiye'deki VAR hakemlerinin maç başı ücreti ise 15 bin TL, AVAR hakemlerinin ücreti ise 7 bin 500 TL olarak açıklandı.

İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Kulüpler Birliği'nin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin erken seçim kararı alması için başlattığı imza kampanyası sürüyor. Bugün, alt liglerde yer alan bazı kulüplerin de imza atacağı ifade ediliyor.