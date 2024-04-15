'TFF Başkanı acınası bir durumda'

Kaynak: Beyaz TV
'TFF Başkanı acınası bir durumda'
Futbol dünyası tarafından istenmeyen adam ilan edilen Mehmet Büyükekşi'ye bir darbe de Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Karagümrük- Fenerbahçe maçı sonrası gündem yaratan sözler söyledi.

Beyaz TV’ye konuşan Hurma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ağır ithamlarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin artık TFF'yi yönetemeyecek halde olduğunu beliten Hurma, “TFF Başkanına bir şeyler anlatmaktan söylemekten biz yorulduk.

TFF Başkanı maalesef tüm bunları halledebilecek ehliyette görünmüyor şu anda, onun için de üzülüyorum. Çok acınası bir durum var onlar adına.

VAR hakemleri geldi, 1.5 sene önce söyledim. Başka bir sürü şey var” dedi.

Hurma şöyle devam etti:

Emre Mor oynamadı. Kourbelis de oynamadı. Yunan milli oyuncusu. Bir Allah’ın kulu soruyor mu, ‘Niye oynamadı?’ diye.

Emre Mor, Fenerbahçe’ni kiralık oyuncusu. Oynaması bir dert, oynamaması bir dert. Bunun altından nasıl kalkacağız.

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