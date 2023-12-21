7 gün boyunca aç karnına ballı sarımsak tüketenler bakın neler yaşıyor

Sarımsak ve bal birlikte tüketildiğinde sağlığınız için çok faydalı bir karışım oluşturacağı ortaya çıtkı.

7 gün boyunca aç karnına sarımsak ve bal karışımı tüketmenin sağlığınıza olan olumlu etkilerini dikkat çekti.

Peki, sarımsak ve bal karışımı neye iyi gelir?

İşte sarımsak-bal karışımının yararları…

Sarımsak, dünyanın her yerinde doğal bir besin olarak kullanılan ve yemeklere lezzet katan bir bitkidir. Sarımsak, aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de yararlıdır.

Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak bilinir; iltihap, kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunlarına karşı savaşır.

Sarımsak yemek; kan basıncını ve kolesterolü düşürür, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltır, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi belirtilerini hafifletir.

Sarımsağın çiğ olarak tüketilmesi, içerdiği etken maddelerden daha fazla faydalanmayı sağlar.

Sarımsağı bal ile karıştırarak tüketmek ise hem daha kolay hem de daha etkili olur. Sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sağlığınıza çok yararlı olan mucizevi besinler haline gelir.

Sarımsak ve bal karışımını tüketirken, kaliteli malzemeler kullanmak çok önemlidir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı ile de desteklemek gerekir.

İŞTE FAYDALARI...

Ballı sarımsak; Kansere karşı iyi geldiği biliniyor Aynı zamanda kansere yol açabilecek hastalıklara iyi geldiğinin ortaya çıkması umutlandırdı.

Böbrek ve safra taşlarını düşürür ve eritir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve sisliğin giderilmesi için katkıda bulunduğunun altı çizildi.

Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destekler. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve giderir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için faydası vardır.

NASIL YAPILIR?

2-3 diş sarımsağı küçük küçük doğramanız önerildi. Bir kaşık bal ile karıştırın. Bu karışımı her gün tüketin; bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini hissedeceksiniz.