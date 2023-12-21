Pek sevilmez ama yararları şaşırtıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Pek sevilmez ama yararları şaşırtıyor
İşte yılan balığı ve yararları…

Yılan balığı akarsularda yaşayan ve üreme döneminde denizlere geçiş yapan bir balık. Derisi kalın ve sert. Pulsuz bir balık. Bilimsel adı; Anguila. Bazı türleri denizde sıcak suyu tercih ediyor. Silindirik bir yapıya sahipler. 5- 10 yıl yaşayabiliyorlar. Yüzgeçleri ve kuyrukları bitişik.
Izgara ya da kızartma olarak yenebiliyor. Derisinin çıkarılması gerekiyor ve mutlaka soğanla ovularak şişe geçirilmesi uygun oluyor.

YARARLARI NELER?

Yılan balığının lezzetli olmasının yanı sıra pek çok faydasını da sıralamak mümkündür. Yılan balığının faydaları şunlardır:

Bağışıklığı güçlendiriyor.
Beyin hücrelerini yeniliyor.
Kalp ve damar sağlığını koruyor.
Kolesterolü düşürüyor.
Astıma iyi geliyor.
Cinsel gücü artırıyor.
Çatlak ve pişiklere iyi geliyor.

ZARARLARI VAR MI?

Yılan balığının zehirli olanları da var, onlara denk gelmeyin...

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