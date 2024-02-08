Galatasaray yeni transferi açıkladı. 3.5 milyon Euro detayı

Galatasaray'dan KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile futbolcunun transferi için anlaşıldı.

Buna göre, Futbolcunun önceki kulübüne 3.350.000 EUR transfer ücreti ve 300.000 EUR şartlı bonus ödenecek.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme yapıldı ve Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma hakkı var.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR yıllık ücret ve bir kereye mahsus 50.000 EUR imza parası verilecek.