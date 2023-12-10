8 aydır herkes onu konuşuyor

Şu sıralar FOX TV’de ekrana gelen Kirli Sepeti dizisinde Murat karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, tam 8 aydır sosyal medyanın en çok konuştuğu erkek oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Halil İbrahim Ceyhan, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından her ay açıklanan listede Mayıs’tan bu yana zirvede yer alıyor.

Emanet’ten sonra Kirli Sepeti’ne geçişiyle birlikte oyunculuğunu günden günde yukarıya taşıyor. Benim de ilgiyle izlediğim isimlerden birisi. Canlandırdığı karakter ile adeta özdeşleşerek izleyiciye o duyguyu geçiriyor. Bu gidişle onu daha çok konuşacağız.

90’lar şarkıları neden popüler?

TRT Müzik’te Melike Öcalan’ın sunumuyla Cumartesi günleri saat 11.15’te ekrana gelen ‘Hayatım Müzik’, her hafta birbirinden değerli isimleri ağırlıyor.

Programın dün yayınlanan bölümüne müzisyen çift Eda-Metin Özülkü konuk oldu. Harika şarkılarına hoş sohbetleri de eklenince güzel bir programı izlemenin keyfini yaşadım.

90’lara damgasını vuran ve unutulmaz şarkılara imza atan, evliliklerinde 35 yılı geride bırakan Özülkü çiftinin, “90’lar şarkıları halen daha çok popüler. 90’lı yıllar yaşam olarak da özlendiği için insanlar hâlâ 90’ları dinliyor. Melodiler daha güzel. Biz ‘Hey George Versene Borç’ şarkısıyla tüm borçlarımızı kapattık” sözleri, programın en dikkat çekici bölümüydü.

Tecrübe farkı hissediliyor

Yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar (Kanal D), bu sezon bir türlü istenilen reytinglere ulaşamadı. Dizi, önceki akşam yayınlanan son bölümünde Total’de 7. olurken AB ve ABC’de ilk 10’a bile giremedi.

Uzun seneler Türker İnanoğlu’nun yapımcılığında sevenlerinin karşısına çıkan dizi, reytingleri altüst ederken kendi gününde en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyordu. Şu sıralar, eski görüntüsünden uzak bir performans sergileyen dizi, Kanal D İç Yapımlar tarafından çekiliyor.

Tecrübe farkının bariz bir şekilde hissedildiği Arka Sokaklar ile ilgili önümüzdeki günlerde neler olacak? Bekleyip göreceğiz.