‘Ayazın Sonu Güneş’ başlıyor

Kanal D, yaz döneminin tek dizisi olan ‘Yalan’ın ardından bu kez de günlük olarak ekranlara gelecek ‘Ayazın Sonu Güneş’i izleyicisiyle buluşturacak.

Başrollerini Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu’nun paylaştığı dizi, Pazartesi’den (22 Temmuz) itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da yayınlanacak. Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam’ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Pak ile Özdemir Göksel Aydın’ın yaptığı ‘Ayazın Sonu Güneş’te Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy, Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel yer alıyor.

Yapımcılığını Mednova’nın üstlendiği dizi, üniversiteli bir genç kız ile bir iş insanının hikâyesi ekranlara taşıyacak. Reytingi bol, yolu açık olsun.

Filenin Sultanları’na özel ‘Erik Dalı’

2024 Yaz Olimpiyatları, Paris’te 26 Temmuz’da başlayıp 11 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Filenin Sultanları da Paris’te ülkemizi gururla temsil edecek.

Eypio, bu kez Asena İrmikci ile birlikte A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız ile özdeşleşen ‘Erik Dalı’nı yorumladı. İrmikci’nin yazdığı İngilizce ve Eypio’nun yazdığı rap sözlerle ‘Eller Oynasın’ın klibi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlandı. Filenin Sultanları’nın başarılarıyla tarih yazma arzusunu en coşkulu şekilde anlatan şarkı, Asena’nın kendine has İngilizce vokalleri ve Eypio’nun güçlü sözleriyle dikkat çekiyor.

Geleneksel motiflerimizin modern ritimlerle harmanlandığı, tanıdık melodisi ve göğsümüzü kabartan sözleriyle hep bir ağızdan söylenerek oyuncuları, tribünleri ve evlerinden maçları takip edecek on binlerce kişiyi coşturacak olan ‘Eller Oynasın’, tüm Türkiye’yi aynı duyguda buluşturuyor.

‘Türk Tutkusu’nun global başarısı

Oynadığı her rolün hakkını veren isimlerden birisi olan İlker Kaleli, son olarak Maggie Civantos ile birlikte başrollerini paylaştığı ‘La Passion Turca’ (Türk Tutkusu) isimli İspanyol dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

İspanya’nın ana akım kanalı Antera 3 başta olmak üzere Netflix ve İspanya üzerinden yayın yapan tüm dijital platformlarda yayınlanan dizi, 50’şer dakikalık 6 bölümden oluşuyor. Dizi, 7 milyon 400 bin saat izlenme ve 1 milyon 400 bin görüntülenme ile ‘Dili İngilizce Olmayan Diziler Listesi’ne 8. sıradan giriş yaptı.

İlker Kaleli, yeni dizisiyle 21 ülkede ‘Top 10’da yer alarak hem başarısını gösterdi hem de gururumuzu okşadı. Yolu açık olsun.