9 AYM üyesi nerede ve nasıl yargılayacak?

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmadı.

Recep Tayyip Erdoğan, “Ben Hakemim” diyerek kumpas davalarının savcılığından terfi edip, anayasaya aykırı olarak kendisine yeni bir hukuki makam oluşturdu.

Yargıtay Başkanlığı yaptığı resmî açıklamada şu vurguyu yaptı:

-“Bilindiği üzere, Anayasamızın 146, 154 ve 155'inci maddelerinde yüksek mahkemeler; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay olarak düzenlenmiş olup, birbirlerine üstünlük sıralaması öngörülmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarında olduğu gibi kesinleşmiş tüm mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır.”

Anayasa’nın 145’inci maddesinin başlıkları şöyle:

II. Yüksek mahkemeler:

A. Anayasa Mahkemesi.

B. Yargıtay.

Danıştay.

F. Uyuşmazlık Mahkemesi.

D ve F ise askerî yüksek yargı idi 16 Nisan referandumu ile iptal edildi.

Yargıtay Başkanına;

Birinci sorum: Resmî açıklamanızda Uyuşmazlık Mahkemesi neden yok? Yoksa anayasaya göre var olan bu mahkemeyi yüksek mahkeme saymıyor musunuz?

İkinci sorum: Açıklamanızda yüksek mahkemeler için, “birbirlerine üstünlük sıralaması öngörülmemiştir” denilmektedir. Anayasanın 153. Maddesini neden ıskaladınız?

Üçüncü sorum: Anayasanın 153. Maddesinin son fıkrası olan; “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar” hükmünü neden görmezden geldiniz?

Dördüncü sorum: Anayasa’nın ÜÇÜNCÜ BÖLÜM olarak tanımladığı, “Yargı” başlığı altında Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi yer almıyor mu?

Beşinci sorum: Yargıtay’ın anayasa hükümlerini görmezden gelme ya da çiğneme hakkı var mı?

Altıncı sorum: Anayasanın 154’üncü maddesinde yer alan hangi hüküm Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararlarını yargılama hakkı veriyor?

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın 12 yıllık görev süresi 20 Nisan 2024’te sona eriyor.

Kim başkan seçilir derseniz favori elbette İrfan Fidan olur.

Can Atalay kararı için, “İhlal yoktur” diyen Muammer Topal’ın 12 yıllık görev süresi 29 Ocak 2024’te “İhlal vardır” diyen Muhammed Emin Kuz’un görevi ise yaş haddinden 12 Mayıs 2024’te doluyor.

Değerli okurlarım,

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin, “İhlal vardır” kararına imza atan 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yaptığı suç duyurusu için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı vurgulanıyor.

Eğer başsavcılık, “suçüstü” hükmü ile iddianameyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderirse ki göndermesi bekleniyor.

Bu durumda;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddianamedeki, “suçüstü” hükmünü kabul ederse 9 AYM üyesi için kovuşturma yani yargılama başlayacak.

Peki, Anayasa Mahkemesi’nin 9 üyesi hangi mahkemede yargılanacak?

Bingo; Yargıtay 3. Ceza Dairesi…