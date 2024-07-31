9 milyon yıl öncesine ait fosil Türkiye’de bulundu. Dünyadaki ilk örneği olacak

Denizli'nin Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi'nde yürütülen paleontolojik kazılarda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından önemli bir keşfe imza atıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu kazılarda, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kılıç dişli kedi kafatası fosili bulundu.

Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığındaki ekip tarafından 2022 yılında başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 500'e yakın fosil ortaya çıkarıldı. Bu fosiller, bölgenin milyonlarca yıl önce zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını göstermekte. Bulunan kılıç dişli kedi kafatası, türünün dünyadaki en eski örneklerinden biri olabileceği düşünülmekte. Bu keşif, Anadolu'nun paleontolojik tarihi hakkında önemli bilgiler sunacak ve bilim dünyasında büyük yankı uyandıracak.

“DÜNYADAKİ İLK ÖRNEĞİ OLACAK”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek şunları belirtti:

“Bu yıl en önemli gördüğümüz keşfimiz, daha önceki yıllarda uzun kemiklerini bulduğumuz kedigillere ait hayvanlardan birinin kafatasına ulaşmamız oldu. Neredeyse tamamı olan kafatasının, Anadolu'daki hatta belki dünyadaki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından biri olduğu yönünde. Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak. Diğer kedimize ait de bir köpek dişi bulduk. Bu da bize türü tanımlamada önemli bir avantaj sağlayacak. Bölge fosil bakımından çok zengin, daha önce alanın 7 ile 9 milyon yıl arası bir tarihe sahip olduğunu düşünüyorduk. Ancak bu yıl bulunan fosillerle tarihi 9 milyona doğru çektik”