Roma’da korkutan yangın: Yayın merkezi tahliye edildi

Yangın, öğle saatlerinde başladı ve kısa sürede büyük bir alana yayılarak yoğun duman ve patlamalarla halk arasında kaygıya yol açtı. İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı, yangına müdahale için on ekibin görevlendirildiğini ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

RAI, yangın nedeniyle öğleden sonraki canlı yayın programlarını iptal ettiğini duyurdu. Yetkililer, yangın sırasında RAI yayın merkezi, bir gözlemevi ve altı konutun tahliye edildiğini, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı. Canlı yayın için hazırlık yapan Nunzia De Girolamo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Stüdyoyu terk ediyoruz. Monte Mario'daki yangın oldukça şiddetli. Yarın tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.