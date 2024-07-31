Halk Kart kullananlar dikkat. Ödemeler hesaplara yattı

Belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin karşılanmasına imkan sunulurken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı market ve bakkallar ile Mersin esnafının kazanç sağlamasına da katkı veriliyor.

Mersin'de bu kapsamda Halk Kart uygulamasından temmuz ayında 8 bin 745 kişi faydalandı. 5 bin 415 kişinin hesabına 450 lira, 3 bin 330 kişinin hesabına 750 lira yatırılmak üzere, 8 bin 745 kişinin hesabına toplamda 4 milyon 934 bin 250 lira yatırıldı.