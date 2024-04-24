90 dakikada 10 asgari ücret alacak

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
90 dakikada 10 asgari ücret alacak
Türkiye'yi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Halil Umut Meler ve yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ile VAR'da Alper Ulusoy temsil edecek.

Süper Lig'de eleştiri oklarının hedefi olan Halil Umut Meler EURO 2024'te düdk çalacak.

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak hakemlerin, maç başına alacakları ücretleri ilan etti.

14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek turnuvada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de dahil olmak üzere 18 hakem düdük çalacak.

1 MAÇTA 175 BİN TL KAZANACAK

UEFA'nın duyurusuna göre, turnuvanın grup aşamalarında maçın hakemleri her müsabakada 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro alacaklar.

Böylece Halil Umut Meler yönettiği maç başına yaklaşık 175 bin Türk Lirası kazanacak.

Yardımcı ve dördüncü hakemler ise grup aşamalarında 2 bin 500 euro, eleme aşamalarında 5 bin euroyu ceplerine koyacaklar.

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