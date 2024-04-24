Galatasaray'dan Morutan'a mesaj

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Morutan'a mesaj
Galatasaray, Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.

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NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

0-0 biten maçta Olimpiu Morutan, sakatlık geçirdi ve 83. dakikada oyundan alındı.

Sağ aşil tendonu kopan Morutan, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.

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