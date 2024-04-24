Galatasaray'dan Morutan'a mesaj

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

0-0 biten maçta Olimpiu Morutan, sakatlık geçirdi ve 83. dakikada oyundan alındı.

Sağ aşil tendonu kopan Morutan, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.