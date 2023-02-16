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Ekonomist Refet Gürkaynak, bağış kampanyasını fişi kendine takılı üçlü prize benzetti. Dünya tarihi böyle bir bağış operasyonuna tanık olmadı

Prof. Dr. Refet Gürkaynak düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına gönderme yaparak fişi kendine takılı üçlü prize benzetti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:25
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Ekonomist Refet Gürkaynak, bağış kampanyasını fişi kendine takılı üçlü prize benzetti. Dünya tarihi böyle bir bağış operasyonuna tanık olmadı

Ekonomist Refet Gürkaynak, bağış kampanyasını fişi kendine takılı üçlü prize benzetti. Dünya tarihi böyle bir bağış operasyonuna tanık olmadı
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Depremzedeler için televizyon kanalları tarafından düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" ortak yayın kampanyasındaki bağışların büyük bir kısmının kamu bankaları ve Merkez Bankası’ndan gelmesi tepkilere sebep olmuştu.

EN YÜKSEK BAĞIŞ MERKEZ BANKASI'NDAN

Toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplanmış, en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası, Türkiye Varlık Fonu’ndaki Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1’er milyar lira bağış sözü vermişti.

FİŞİ KENDİNE TAKILI ÜÇLÜ PRİZ BENZETMESİ

Kampanyanın en büyük bağışçıları olan kamu bankalarının iki ay önce Hazine'den yüklü sermaye desteği alması dikkat çekerken, Merkez Bankası 30 milyar liralık bağışın, iki ay sonra Hazine'ye aktarılacak olan 2022 karından karşılanacağını açıkladı.

Bir nevi kamunun kendi kendine bağış yapması anlamına gelen bu durum kafaları karıştırdı.

Ekonomist Refet Gürkaynak ise söz konusu durumu fişi kendine takılı üçlü prize benzeterek, “Bunu kimin yaptığını bilmiyorum, şapka çıkarıyorum” notuyla paylaştı.

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