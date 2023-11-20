Ahmet Çakar Milli Takım içindeki hainleri görüntülerle açıkladı

Ahmet Çakar canlı yayında Almanya maçında A Milli Takım’ın 3. golü sonrası sevinmeyen Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop’u yerden yere vurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Milli Takım içindeki hainleri görüntülerle açıkladı

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Türkiye’nin Almanya’yı Berlin Olimpiyat Stadı’nda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Ahmet Çakar'ın szöleri sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmasında Altınop’a “Montella’nın yarısı kadar Türk değilsin” diye başlayan Ahmet Çakar Altınop’un kendi çıkarları doğrultusunda gole tepki vermekten çekindiğini vurguladı.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN OLAY YARATAN SÖZLERİ:

85 milyonluk bir ülkeyiz. Futbola yapılan yatırımlarda Portekiz'den bile fazlayız, Avrupa'nın ilk 5'indeyiz. Arnavutluk, Romanya, Slovenya... Bu takımların ligleri ne? Bunların olduğu yerde Türk Milli Takım gidecek diye sevinmemek lazım.

Milli takıma asla güvenmiyorum. Neden? Voleybol ve basketbolda bu yok. Tarih falan yazmadık Almanya'yı yenerek. Özel bir maçtı, Almanya da eski Almanya değil.

"DAHA ÖNCE BUNLARI YAŞADIK"

Biz öyle bir takımız ki okyanusu kelebek yüzerek geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Salı gecesi Galler gibi ahı gitmiş vahı kalmış bir takıma gidip mağlup olmayız diyemiyorum. Galler'i yenip, Almanya'ya gittik diyelim, 0 çeker geliriz. Daha önce yaşadık bunları.

Dünya şampiyonu Fransa'yı Türkiye'de yendik, 4 puan aldık onlardan. Şampiyonada 0 gol, 0 puan, turnuvanın en kötü takımı olarak tarihe geçtik. Tarih yazdık sözlerine katılmıyorum. Ben Dünya ve Avrupa üçüncüsü bir milli takımım.

"MİLLİ TAKIM SPORTİF ANLAMDA HAİNLERİN ELİNDE"

Bir insan kendi prestijini düşünüyorsa o adam, adam değildir. Milli takım sportif anlamda hainlerin elinde. Dün herkes seviniyordu, bir kişi sevinmiyordu. Hamit Altıntop sevinmedi.

Tribünde çok yakını ölmüş gibi sahaya bakıyordu. Bunun adını koyarım ama sizlere saygımdan koyamıyorum. Yanında kim olursa olsun. Hitler yanında olsa yine sevinirim. Montella'nın yarısı kadar bile Türk değilsin Hamit Altıntop.

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