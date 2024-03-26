Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe için sert ifadeler kullanan Timur, Trabzon'daki olaylarda 3-4 Fenerbahçeli futbolcunun saldırı suçunu işlediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin, "Süper Kupa maçını yabancı hakem yönetsin" teklifini kabul ettiklerini söyleyen Erden Timur, Sarı-Lacivertli kulübün ligden çekilmeyeceğini de iddia etti.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor. TFF'nin bugün yayını açıklaması, ne varsa karında dökülüyor. Dün yapılan şey, planlı ve Amerika'dan yapılan bir operasyon. Önceden farklı bağlantıları da varmış. FETÖ'yle bağlantıları olduğu da söylenen bir hesap üstünden böyle şeyler yayınlanıyor. Kesilip biçilip yayınlanıyor."

"Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor."

"Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz."

'O hafta iki tane hata olmuş, biri çok daha bariz. Antalyaspor maçından sonra konuşma yapacaktım, konuşmadım. Bundan çok daha bariz olanlar bize verilmedi. Hepimizi öz eleştiri yapması lazım. Kayrılarak en az 8-10 puan fazla alan takımlar var, bir de mağdur gibi açıklama yapıyorlar. İşte ortamı geren şeyler bunlar. Bu konuların adil şekilde değerlendirilmediği için bunlar oluyor.'

"O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak."

"Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek."

"Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"

"Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."

"Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır."

"Kim şampiyon olursa olsun! Bunu insanlar gerçekten anlayacaklar. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün."

"Olmaması gereken bir olay. Çok boyutlu bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor. Maç içerisindeki olaylar var. Suların atılması. Başka maçlarda da oldu. Birçok statta oldu. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Hukukta en önemli şey eşitlik ilkesidir. Vicdanda zaten herkes eşittir. Taraftarın girmesi yanlış. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması, tekme atılması da yanlıştır."

"Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken.... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı." diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı..."

"PFDK sevklerinin 2 gün içerisinde yapılması lazımdı ama baskı yüzünden yapılamadı. Baskıdan dolayı. Oyuncu sayısı azaltılacak deniyor, belki dedikodudur değildir. Yazılıp çizilen bu. Olaya karışan insanları sevk edersin. Kim karışmışsa sevk edersiniz. Göreceğiz sevkleri. Hangi baskı ile yapıyorsunuz bu sevkleri? Sayıyı 4'e düşürmüşler, şimdi 3'e düşürmeye çalışıyorlar"

"Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. Ortadan konuşmak zorundayım."

"İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur."

"Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı."

"Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 Milyon euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 Milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 Bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."

"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları."