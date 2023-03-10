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Ünlü marketin indirimini görenler inanamadı. Bunun neresi indirim

Marketlerde bazı ürünlere ilginç indirimler yapılmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir fotoğrafta ise 12.95 TL'lik kadayıfa 5 kuruş indirim yapıldı ve 12.90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim sosyal medyada tepki topladı. Görenler "hiç indirmeseydiniz daha iyiydi" dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:10
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A101'deki indirim görenler inanamadı

Ünlü marketin indirimini görenler inanamadı. Bunun neresi indirim
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Broşürde tekne, elektrikli araba, karavan satan A101'de bu kez yaptığı 'dev(!)' indirimle gündeme geldi.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 55,18 olan enflasyon rakamları ile mücadele etmeye çalışan vatandaş bir de zincir marketler ile uğraşmaya devam ediyor.

A101'de vatandaşın talebine sunulan paket kadayıf fiyatında yapılan indirim sosyal medya da eleştiri yağmuruna tutuldu.

25 şubat 2023 tarihli etikette paket kadayıf fiyatının 12 lira 95 kuruştan 12 lira 90 kuruş olarak düzenlenmesi indirim gibi atfedildi. Sosyal medya da bir vatandaş tarafından paylaşılan fotoğrafa tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

İŞTE O İNDİRİMİN GÖRSELİ

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