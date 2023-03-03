AFAD Kızılay’ı saf dışı bırakıyor. Her şey iki gün önce başladı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedelerin çadır bulamadığı ve soğukta kaldığı günlerde Kızılay’ın AHBAP’a 2050 çadırı 46 milyon TL’ye sattığını gazeteci Murat Ağırel ortaya çıkarmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, “Kızılay afet anlarında çadır stoğunun % 100’ünü AFAD’a sağlar. Biz zaten göndereceğimiz çadırları AHBAP aracılığıyla AFAD’a göndermiş olduk” ifadeleriyle savunmuştu.

AFAD SKANDAL SONRASI UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ

Olay sonrası Kızılay’ın barbunya ve fasulye konservelerini de parayla sattığı ortaya çıkmış ve toplumda ciddi tepkilere neden olmuştu. Yaşanan durum sonrası AFAD 1 Mart’ta, “yardım market” adında bir uygulama başlattı.

AFAD’ın uygulamasıyla vatandaşlar, bebek seti, çadır, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda (bakliyat) kolisi, gıda kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama ve battaniye gibi yardımlarda bulunabilecek.

“AFAD YARDIMLARI KIZILAY’A DEĞİL BANA YAPIN DİYOR”

Kızılay skandalı sonrası böyle bir uygulamaya geçilmesi ise AFAD, Kızılay’ı saf dışı bırakmak istiyor yorumlarına neden oldu. Konuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan bir uzman, “AKP öncesi yaşanan afetlere baktığımızda Kızılay’ın bölgeye yardımları ücretsiz bir şekilde ve acilen gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ancak özellikle 99 depremi sonrası kurum hedef haline getirildi ve AKP iktidarında da Kızılay bir ticarethane haline getirildi. Bu durumun sonucunda ise Kızılay hem yardım toplayan hem de ürettikleri ürünleri satan bir A.Ş. haline geldi. Kahramanmaraş’taki deprem sonrası yaşanan skandalları hepimiz gördük, takip ettik. Kızılay’a yönelik bu tepkiler sonucunda AFAD’ın “yardım market” gibi bir uygulamaya geçmesini ben Kızılay’ı saf dışı bırakmak ve tepkilerin AFAD’a sıçramasının önüne geçmek için bir bariyer olarak hayata geçirildiğini düşünüyorum. AFAD özetle diyor ki Kızılay’a yardım yapmayın, direkt yardımı bana yapın. Ben de ürünleri oradan almak zorunda kalmayayım” ifadelerini kullandı.