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Mansur Yavaş deprem bölgesine dair yeni projesini açıkladı

Depremzedelere destek olmak amacıyla seferber olan isimlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından deprem bölgesine dair yeni projesini ve hizmete geçeceği tarihi açıkladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 02:45
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ABB Başkanı Mansur Yavaş Kahramanmaraş ve deprem bölgesine dair yeni projesini açıkladı

Mansur Yavaş deprem bölgesine dair yeni projesini açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği afet bölgesine mobil duş ve çamaşırhane merkezi kurduklarını söyledi.

Yavaş, yeni projeleriyle ilgili olarak da “Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından, TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz bugün faaliyete başlıyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. ABB tarafından mobil duşlar, depremzedelerin kullanımı amacıyla afet bölgesine gönderilmişti.

Sosyal medya hesabından bilgiyi paylaşan ABB Başkanı Yavaş, "Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz bugün faaliyete başlıyor.

Aynı anda 100 kişi kapasiteli merkezimizle kentin hijyen sorununu büyük ölçüde gidermiş olacağız" dedi. 

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