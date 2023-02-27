Mansur Yavaş deprem bölgesine dair yeni projesini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği afet bölgesine mobil duş ve çamaşırhane merkezi kurduklarını söyledi.

Yavaş, yeni projeleriyle ilgili olarak da “Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından, TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz bugün faaliyete başlıyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. ABB tarafından mobil duşlar, depremzedelerin kullanımı amacıyla afet bölgesine gönderilmişti.

Sosyal medya hesabından bilgiyi paylaşan ABB Başkanı Yavaş, "Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz bugün faaliyete başlıyor.

Aynı anda 100 kişi kapasiteli merkezimizle kentin hijyen sorununu büyük ölçüde gidermiş olacağız" dedi.