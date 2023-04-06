Esenboğa Havalimanı’nda ulaşım krizi. EGO otobüsleri engelleniyor, vatandaş mağdur oluyor

Ancak, vatandaşların iniş-biniş noktalarının belli olması ve kaos yaşanmaması adına EGO otobüsleriyle hizmet vermek isteyen belediyenin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yer tahsisi talebi cevapsız kaldı.

Bu nedenle, EGO araçlarının seferleri engellendi ve vatandaşlar mağdur oldu.

Vatandaşların havalimanına ulaşmak için yürümek zorunda kaldığı durumda, EGO otobüsleri yüzde 50 daha ucuz ücretle taşımacılık yapmaktaydı ve AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı güzergahında 442 hat numaralı otobüslerle yaklaşık 20 TL'ye hizmet verilmekteydi.

BÜYÜKŞEHİR ENGELLENİYOR, HALK MAĞDUR OLUYOR

ANKA’nın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ankara halkının mağdur olmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve BelkoAir’in kanunsuz taşımacılığını sonlandıracaklarını belirtti.

VATANDAŞ DHMİ’YE TELEFONLA ŞİKAYETİNİ BİLDİRİYOR

Vatandaşlar şikâyetlerini DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğüne 0312 398 00 00 (35 Hat) numaralı telefondan bildirebiliyor.

"ULAŞTIRMA BAKANI'NIN BU TUHAF KARARDAN GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

CHP'li Özgür Özel; "Vatandaş şimdi yağmurun altında, elinde valizi zulüm çekiyor? Neden? Buradan birisi para kazansın diye. Ankara Büyükşehir kamu hizmeti veriyor. Normal taşıma ücreti fiyatına havaalanına gitme imkanı veriyor. Bu dar zamanda buna izin vermiyorlar. Ulaştırma Bakanı'na ulaşılmasını ve Ulaştırma Bakanı'nın bu tuhaf karardan geri dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.