ABD Başkanı Joe Biden kürsüde bebek şarkısı söyledi. Kimse gördüklerine inanamadı

Geçtiğimiz günlerde yaşandığı iddia edilen bir videoda ABD Başkanı Joe Biden'ın çocuk şarkısı "Baby Shark"ı söylerken ki videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Kürsüde konuşma yapıyormuş gibi gözüken Biden, bir anda çocuk şarkısı olan Baby Shark'ı söylemeye başlıyor. Ancak gerçek hiç de görüldüğü gibi değil.

Teknoloji hızla gelişirken kişilerin görüntüsüne ses ekleme ve ağız hareketlerini değiştirip istediğin şeyi söyletme (yani Deepfake) de gelişmeye ve her geçen gün farklı bir ünlüyle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Teknoloji bu kez mizah amaçlı kullanıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüde konuşma yaparkenki görüntüleriyle oynanarak videoya Baby Shark videosu eklendi.

Gerçeği öğrendikten sonra sosyal medya kullanıcıları videoyu gülümseyerek izlemeye devam etti.