ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini yayımladı.

Bu verilere göre, ABD'de GSYH 2023’ün son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 artış kaydetti.

İlgili dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği beklentisindeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocakta yayınlanan öncü verilerde ekonominin 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3, şubatta yayınlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,2 büyüme göstermişti.

ABD ekonomisi, 2023 ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi, 2022'de yüzde 1,9 büyüme göstermişti.