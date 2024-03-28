ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Kaynak: AA
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini yayımladı.

Bu verilere göre, ABD'de GSYH 2023’ün son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 artış kaydetti.

İlgili dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği beklentisindeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocakta yayınlanan öncü verilerde ekonominin 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3, şubatta yayınlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,2 büyüme göstermişti.

ABD ekonomisi, 2023 ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi, 2022'de yüzde 1,9 büyüme göstermişti.

İlgili Haberler
TCMB genel kurulu nisanda yapılacak
TCMB genel kurulu nisanda yapılacak
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
Doğal taş ihracatçıları Çin’den başarıyla döndü
Doğal taş ihracatçıları Çin’den başarıyla döndü
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı
Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı
Son Haberler
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş Gündem
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu Spor
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı Yerel Haberler
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu Spor
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Yerel Haberler
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi