ABD Gizli Servisi Trump'a suikast girişimindeki "başarısızlığını" kabul etti

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD Gizli Servisi Trump'a suikast girişimindeki "başarısızlığını" kabul etti

ABD Gizli Servisi, eski Başkan Donald Trump'a karşı 13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişimi konusunda yaşanan aksaklıkları kabul etti. Direktör Vekili Ronald Rowe, olayla ilgili olarak kurumun sorumluluğunu tamamen üstlendiğini ve yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD Gizli Servisi'nin Direktör Vekili Ronald Rowe, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen bir miting sırasında maruz kaldığı silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Rowe, 13 Temmuz'daki olayı bir "Bu bir görev başarısızlığıydı. Teşkilatımızın tek sorumluluğu, korumakla yükümlü olduklarımızın tehlikeye atılmamasını sağlamaktır." diye nitelendirerek, ajansın asli görevinin koruma altındaki şahısların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, güvenlik ihlalleri konusunda son sorumluluğun Gizli Servis'e ait olduğunu ve yerel polis teşkilatının bu konuda suçlanmamaları gerektiğini ifade etti.

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DİREKTÖR VEKİLİ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Butler'da bunu başaramadık ve bu başarısızlığın bir daha olmamasını sağlamak için çalışıyorum. Gizli Servis'in tüm kaynaklarının korumamız altındakileri savunmak için kullanılmasını sağlamaya odaklandım ve bunun olmasını sağlamak için değişiklikler uyguladım ve uygulamaya devam edeceğim."

Senato Yargı, İç Güvenlik ve Hükümet İşleri komitelerinin ortak duruşmasında 30 Temmuz'da ifade veren Rowe, denetim soruşturmalarında işbirliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti. Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

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