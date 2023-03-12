Son 15 yılın en büyük bankacılık iflası ABD yönetimini harekete geçirdi

BBC Türkçe'nin haberine göre, CBS News'a konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası sonrası, başka bankaların iflas etmelerini önlemek önemli" dedi.

Yellen, SVB için bir kutarma paketi açıklamalarının söz konusu olmadığını söyledi, ne tip önlemler almayı planladıkları konusunda ise detay vermedi.

Ancak Amerikan yönetimi yarın piyasalar açılmadan önce net bir planı kamuoyuna açıklamak için baskı altında.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'deki 250 bin dolara kadar olan banka mevduatları için devlet garantisi getirdi.

Ancak SVB'deki mevduatların yüzde 85'i, 250 bin doların üstünde.

SVB, Cuma günü, müşterilerini bişrkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

2008'DEN BERİ EN BÜYÜK BANKA İFLASI

SVB'nin iflası, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

İflas ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemiş, dünya çapında bankacılık hisselerinde düşüş görülmüştü.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu.

ABD'NİN 16. BÜYÜK BANKASI

Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD'de olan bankanın, 8500'den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175,4 milyar dolardı.

İngiltere hükümeti, İngiliz teknoloji şirketlerinin, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasından olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadığını açıkladı.