ABD'li deprem kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardım malzemesi de yollandı

ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve California eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin Dover Üssü'nden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.