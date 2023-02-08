8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li deprem kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardım malzemesi de yollandı

ABD'li deprem kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardım malzemesi de yollandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kahramanmaraş'taki depremde kurtarma çalışmalarına katılmak üzeri 161 kişilik ekip, yola çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:03
Takip Et

ABD'li deprem kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

ABD'li deprem kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardım malzemesi de yollandı
+
Aa
-

ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve California eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin Dover Üssü'nden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
3
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
4
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
5
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
6
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
7
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Adıyaman’daki 6 yaşındaki çocuk 47 saat sonra kurtarıldı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿BUDO seferleri iptal edildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
﻿51 yaralı depremzede askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.