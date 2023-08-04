ABD’li dev yatırım bankası Türkiye için kötü haberi verdi

ABD merkezli Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’na yeni atamaların ardından eylül sonrasında faiz artışı görülmesi olasılığının arttığını belirtti.

Aralarında Hande Küçük’ün de olduğu Morgan Stanley analistleri, TCMB’nin bu ay 150 baz puanlık artışla faizi yüzde 19’a çıkarmasını, Eylül'de ise 100 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

Bloomberght'nin aktardığına göre, analistler raporda, "Enflasyondaki yükselişe rağmen TCMB'nin faiz artırımlarına kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 62 OLDU

Analistler yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 62’ye yükseltirken enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 67 ile zirve yapmasını bekliyor.

Raporda "TCMB tarafından işaret edilen kademeli faiz artırım hızı göz önüne alındığında, kur ve vergi/yönetilen fiyatlardaki potansiyel ilave ayarlamalar enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturuyor" değerlendirmeleri yer aldı.