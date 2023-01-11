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Yapay zeka bu işte de insanları geride bıraktı

Yapay zeka destekli sohbet robotu ile bir muhabir deney yaptı. Muhabir, "Hayattaki en sıkıcı görevlerden biri olan iş başvurusunda yapay zekanın kullanışlı olup olmadığını görmek istedim" diyerek yapay zekanın çok iyi niyet mektubu yazabildiğini söyledi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:23
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Yapay zekanın çok iyi niyet mektubu yazdığı ortaya çıktı

Yapay zeka bu işte de insanları geride bıraktı
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OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotunun yeni bir sürümü olan ChatGPT, sorulara yanıt veren, kod yazabilen ve çeviri yapabilen özellikleriyle görenleri hayrete düşürdü.

ChatGPT hakkında çıkan haberlere şimdi bir yenisi daha eklendi. Business Insider'dan Beatrice Nolan, yapay zeka destekli sohbet robotuyla ilginç bir niyet mektubu denemesi yaptı ve yapay zekanın o alanda da gayet iyi olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA ÇOK İYİ NİYET MEKTUBU YAZIYOR

Nolan, "Hayattaki en sıkıcı görevlerden biri olan iş başvurusunda yapay zekanın kullanışlı olup olmadığını görmek istedim" dedi ve ChatGPT'nin bu alandaki kullanışlılığını test etti. Bunun için ChatGPT'ye bazı gerçek iş tanımları ve gerçek olmayan deneyim bilgileri giren Nolan, oluşturduğu "niyet mektuplarını" ne düşündüklerini görmek adına uzmanlara gönderdi.

Yapay zeka tarafından oluşturulan çıktılara bakan uzmanlardan ikisi, bunların gerçek adaylar tarafından yazılmış olduğunu düşündüğünü söyledi.

"MUHTEMELEN BUNUN GERÇEK BİR ADAY TARAFINDAN YAZILDIĞINI DÜŞÜNÜRÜZ"

Birleşik Krallık'taki işe alım şirketi Reed'de uzman olarak görev yapan Chris Willsher, "Muhtemelen bunun gerçek bir aday tarafından yazıldığını düşünürüz ve ardından görüşme yaparız" dedi.

Ancak her şey iyi gibi gözükse de mükemmel değildi. Çünkü Willsher devamında "Mektubun yapısı iyi, Ancak başvurdukları şirketle ilgili bazı ayrıntılardan yoksun." İfadelerini kullandı.

Yazılım şirketi Jobber'de "yetenek avcısı" olan Stephanie Petry ise ChatGPT'nin muhasebeci pozisyonu için yaptığı başvurunun oldukça iyi olduğunu kabul etti. Petry, "Hakkında daha iyi bir fikir edinebilmek için adayı muhtemelen bir sonraki tura gönderirim" açıklamalarında bulundu.

Ancak Petry, sosyal medya asistanlığı için yazılan bir diğer niyet mektubunu o kadar beğenmedi. "Yazım tarzı, o roldeki birinden bekleyeceğim gibi değil" diyen Petry, "Tonları çok resmi ve tatsız, daha fazla yaratıcılık ve karakter göstermelerini beklerdim." dedi.

Hem Willsher hem de Petry mektupların kişilikten ve şirketlerle ilgili araştırmalardan yoksun olduğunu söyledi.

Petry ise "Karakterden yoksunlar ve kişiyi biraz daha yakından tanımak isteyeceğim kadar resmi ve profesyonel görünüyorlar" dedi.

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