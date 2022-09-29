29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan’dan talimatı alan Abdülkadir Selvi 6’lı masaya bozmak için acil yazısı yazdı. Yürü be Selvi kim tutar seni

Erdoğan’dan talimatı alan Abdülkadir Selvi 6’lı masaya bozmak için acil yazısı yazdı. Yürü be Selvi kim tutar seni

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘köşende gereğini yapacaksın’ dediği, gülerek "tamam" yanıtı veren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Altılı Masa’da gerginliğin yaşandığını söylediği bir yazı kaleme aldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:38
Takip Et

Erdoğan’dan talimatı alan Abdülkadir Selvi 6’lı masaya bozmak için acil yazısı yazdı. Yürü be Selvi kim tutar seni

Erdoğan’dan talimatı alan Abdülkadir Selvi 6’lı masaya bozmak için acil yazısı yazdı. Yürü be Selvi kim tutar seni
+
Aa
-

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı. Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” demişti. 

Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Altılı Masa’yı hedef aldı. Selvi Akşener’in “Kemal Bey dedi ki, ‘Bu 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’. Bu masaya bu görevi verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok” sözlerini değerlendirirken “Bu yenilir, yutulur bir laf değil.” ifadesini kullanması dikkat çekti.

“AÇIKTAN SAVAŞIYORLAR”

Altılı Masa hakkında yazısına devam eden Selvi “Koalisyon ortakları önce masanın altında birbirlerinin ayağına basardı. 6’lı masa ise tam aksine açıktan ve medya üzerinden savaşmayı tercih ediyor.” dedi.

YENİ İTTİFAK KURMUŞ HDP’Yİ MASAYA KOYDU

Yakın zamanda yeni bir İttifak’a dahil olan HDP’ye de yazısında yer veren Selvi, HDP’nin Akşener ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istemediğini Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istediğini öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurttas
29.09.2022 16:29
CHP iyi yoldaki CHP yi yoldan nasıl çıkarırız ayak oyunları.  
 
vatandaş
29.09.2022 16:26
yaz selvi vatansever görünüp vatan toprağı Süleymanşahın nasıl terk edildiğini, egede dalarımızın yunana peşkeş çekildiğini yaz yazacak çok şey var ahirete kalıyor selvi yaz. Hayatı kışa çevirenleri .  
 
vatandaş
29.09.2022 16:23
yaz selvi hamasetle bir millet nasıl kandırılır oyalanır hazinesi doğallığı talan edilir milletten oy istenir başörtüsü diyerek oy devşirenlerin başörtülüleri kılıfını hazırlayarak hapse attırdığını..  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.