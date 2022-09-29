Erdoğan’dan talimatı alan Abdülkadir Selvi 6’lı masaya bozmak için acil yazısı yazdı. Yürü be Selvi kim tutar seni

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı. Program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” demişti.

Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Altılı Masa’yı hedef aldı. Selvi Akşener’in “Kemal Bey dedi ki, ‘Bu 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’. Bu masaya bu görevi verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok” sözlerini değerlendirirken “Bu yenilir, yutulur bir laf değil.” ifadesini kullanması dikkat çekti.

“AÇIKTAN SAVAŞIYORLAR”

Altılı Masa hakkında yazısına devam eden Selvi “Koalisyon ortakları önce masanın altında birbirlerinin ayağına basardı. 6’lı masa ise tam aksine açıktan ve medya üzerinden savaşmayı tercih ediyor.” dedi.

YENİ İTTİFAK KURMUŞ HDP’Yİ MASAYA KOYDU

Yakın zamanda yeni bir İttifak’a dahil olan HDP’ye de yazısında yer veren Selvi, HDP’nin Akşener ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istemediğini Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istediğini öne sürdü.