Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması

Avcı birçok konuda merak edilenleri anlattı.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

Bütçe her zaman yarışın belirleyicisi olmasa da etkisini gösterebiliyor. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz ve bu, Trabzonspor'un bütçesine uygun olacak. Transferler, kamp düzenlemeleri ve diğer tüm hazırlıklar şimdiden organize edildi. Transfer çalışmalarımız hızla devam ediyor.

İstanbul'un cazibesi anlaşılabilir bir durum, ancak iletişimle bu tercihi en aza indirebiliriz. Kendi yetiştirdiğimiz oyunculara yatırım yapmak daha faydalı olacaktır.

TRANSFERLER

Görüşmeler devam ediyor, bazı adaylarla görüntülü konuşmalar yapıyoruz.

Ahmetcan'ın sakatlığı ciddi değil ve milli takıma davet edildi. O, Türk futbolunun parlayan bir yıldızı.

MİLLİ TAKIM SEÇİMLERİ

Zaman zaman farklı sayıda oyuncu milli takıma çağrılıyor. Bu durum değişkenlik gösterebilir ve saygı duymak gerekir.

TAKTİKSEL DÜZEN

Oyuncu performansları önemli olsa da asıl mesele taktiksel düzen. Oyun planımızı belirleyip ona göre hareket etmeliyiz.

GENÇ OYUNCULARIN GELİŞİMİ

Türkiye'de son 15 yılda en çok genç oyuncuyu oynatan ve Avrupa'ya, A Milli takıma gönderen bir teknik direktörüm. Ahmetcan gibi genç yeteneklerin gelişimi için sabırlı olmalı ve onlara şans vermelisiniz."