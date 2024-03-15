Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması

Turgay Beşyıldız
Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir iftar programında basın mensuplarıyla buluşarak yeni sezon ve transfer planları hakkında konuştu.

Avcı birçok konuda merak edilenleri anlattı.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

Bütçe her zaman yarışın belirleyicisi olmasa da etkisini gösterebiliyor. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz ve bu, Trabzonspor'un bütçesine uygun olacak. Transferler, kamp düzenlemeleri ve diğer tüm hazırlıklar şimdiden organize edildi. Transfer çalışmalarımız hızla devam ediyor.

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İstanbul'un cazibesi anlaşılabilir bir durum, ancak iletişimle bu tercihi en aza indirebiliriz. Kendi yetiştirdiğimiz oyunculara yatırım yapmak daha faydalı olacaktır.

TRANSFERLER
Görüşmeler devam ediyor, bazı adaylarla görüntülü konuşmalar yapıyoruz.

Ahmetcan'ın sakatlığı ciddi değil ve milli takıma davet edildi. O, Türk futbolunun parlayan bir yıldızı.

MİLLİ TAKIM SEÇİMLERİ
Zaman zaman farklı sayıda oyuncu milli takıma çağrılıyor. Bu durum değişkenlik gösterebilir ve saygı duymak gerekir.

TAKTİKSEL DÜZEN
Oyuncu performansları önemli olsa da asıl mesele taktiksel düzen. Oyun planımızı belirleyip ona göre hareket etmeliyiz.

GENÇ OYUNCULARIN GELİŞİMİ
Türkiye'de son 15 yılda en çok genç oyuncuyu oynatan ve Avrupa'ya, A Milli takıma gönderen bir teknik direktörüm. Ahmetcan gibi genç yeteneklerin gelişimi için sabırlı olmalı ve onlara şans vermelisiniz."

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