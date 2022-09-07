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  • Abdurrahman Dilipak Yeni Akit’teki sansürü itiraf etti. Hükümete yönelik eleştirileri sonrası yazılarına son verilmişti

Abdurrahman Dilipak Yeni Akit’teki sansürü itiraf etti. Hükümete yönelik eleştirileri sonrası yazılarına son verilmişti

Yeni Akit gazetesinden ayrılan Abdurrahman Dilipak’tan sansür itirafı geldi. Dilipak, Akit'ten ayrılmadan önce sansüre uğrayıp uğramadığı sorusuna Dilipak, "Zaman zaman müdahaleler söz konusu idi" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:36
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Abdurrahman Dilipak Yeni Akit’teki sansürü itiraf etti. AKP hükümetine yönelik eleştirileri sonrası yazılarına son verilmişti

Abdurrahman Dilipak Yeni Akit’teki sansürü itiraf etti. Hükümete yönelik eleştirileri sonrası yazılarına son verilmişti
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Yeni adresi habervakti.com'daki ilk köşe yazısında, AKP ile davasını hatırlatarak "Susmayacağımı okurlarım bilirler" sözleriyle gözdağı veren Dilipak, ayrılık itirafında bulundu. Akit'ten ayrılmadan önce sansüre uğrayıp uğramadığı sorusuna Dilipak, "Zaman zaman müdahaleler söz konusu idi" cevabını verdi.

AKİT'TE ZAMAN ZAMAN MÜDAHALELER SÖZ KONUSUYDU

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın sorularını yanıtlayan Dilipak, "Bana özellikle televizyondan, pandemi sürecinde ve politik gündemle ilgili doğrudan ve dolaylı bazı mesajlar veriliyordu ama sorun teşkil etmiyordu. Sunucu zaten belli konularda daha hassas davranıyordu. Yazılarda da zaten sorumlu müdürün yasal çerçevede sınırlı bir müdahale yetkisi var. Zaman zaman, çok ağırlıklı olmamak kaydı ile bazı müdahaleler söz konusu idi.

Zaten yayın sırasında ya da yazılarımın altında normal okuyucular yanından troller de sert tepkiler veriyorlardı. Sonuçta olan oldu. Maalesef sosyal medyada ağ patronları sansürlüyor. Ulusal ölçekte yasalar, o da yetmiyor bir de iç denetim mekanizması. Ama her zaman birileri bu dünyada herkesten daha özgür. Onlar kural koyuyorlar. Herhangi bir kuralla da bağımlı değil, ne din, ne ahlak, ne hukuk ne de yasa." yanıtını verdi.

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Vatandaş
7.09.2022 14:58
Seninde bu ülkenin bu hale gelmesinde parmağın var..Sen Allah’ın huzurunda ne siyeceksin?  
 
misafir
7.09.2022 14:54
haksızlık karşısından susan nedir? dilsiz şeytandır! bazıları aynı zamanda dilli şeytandır. manipülasyon ile yalan yanlış söylemlerle haksızlığı örtüyorlar, engelliyorlar.  
 
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