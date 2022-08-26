Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Seçimin sonucunu savcılar belirleyecek

İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Dilipak, "Seçim sonucunu, seçmenin oylarından önce sonra, savcılar belirleyecek bu durumda" dedi. Dilipak, "Seçim sonuçlarını ne belirleyecek" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Dilipak yazısında şunları söyledi:

"Seçime doğru giderken; aile, ahlaksızlık, uyuşturucu, yolsuzluk ve gençlik konuları tartışılıyor. Hepsi de savcılıkları ilgilendiren konular. Ama ne siyasiler, ne iddiaların muhatapları ne de savcılardan ses yok"

"Seçime doğru bu konuda bir yandan yeni iddialar servis edilirken, bir yandan da eski defterlerin karıştırılacağı anlaşılıyor. Bana kalırsa servis edilen iddialar, çok küçük bir kısım. Aba altında sopa gösteriliyor da olabilir" diyen Dilipak, özetle şunları söyledi:

"İhbar incelenmezse fitneye kapı aralanır. Evet, seçim sonucunu, seçmenin oylarından önce sonra, savcılar belirleyecek bu durumda. İnşallah hak yerini bulur.

Yargıçların süreçteki rolüne gelince, bazan kararları ile bazan kararsızlıkları ile sessizlikleri ile sonucu belirliyorlar. Zaten bizler susarsak, Şeytan daha gür bir sesle, tüm mecralardan konuşacaktır."