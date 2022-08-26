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  • Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Seçimin sonucunu savcılar belirleyecek

Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Seçimin sonucunu savcılar belirleyecek

İktidara yakın Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazısında Gülşen olayından bahsetmese de Dilipak,"Seçim sonucunu, seçmenin oylarından önce sonra, savcılar belirleyecek"diyerek yaşananları eleştirdi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:19
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:05
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Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında seçimlerin sonucunu savcıların belirleyeceğini ifade etti

Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Seçimin sonucunu savcılar belirleyecek
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İktidara yakın Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken yazı. Dilipak, "Seçim sonucunu, seçmenin oylarından önce sonra, savcılar belirleyecek bu durumda" dedi. Dilipak, "Seçim sonuçlarını ne belirleyecek" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Dilipak yazısında şunları söyledi:

"Seçime doğru giderken; aile, ahlaksızlık, uyuşturucu, yolsuzluk ve gençlik konuları tartışılıyor. Hepsi de savcılıkları ilgilendiren konular. Ama ne siyasiler, ne iddiaların muhatapları ne de savcılardan ses yok"

"Seçime doğru bu konuda bir yandan yeni iddialar servis edilirken, bir yandan da eski defterlerin karıştırılacağı anlaşılıyor. Bana kalırsa servis edilen iddialar, çok küçük bir kısım. Aba altında sopa gösteriliyor da olabilir" diyen Dilipak, özetle şunları söyledi:

"İhbar incelenmezse fitneye kapı aralanır. Evet, seçim sonucunu, seçmenin oylarından önce sonra, savcılar belirleyecek bu durumda. İnşallah hak yerini bulur.

Yargıçların süreçteki rolüne gelince, bazan kararları ile bazan kararsızlıkları ile sessizlikleri ile sonucu belirliyorlar. Zaten bizler susarsak, Şeytan daha gür bir sesle, tüm mecralardan konuşacaktır."

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Mehmet
26.08.2022 14:14
Görevini yapmayan partili savcılar mi var.Secimden sonra görevden alsınlar.Zaten bir is yaptıkları yok.  
 
Vatansever
26.08.2022 14:09
O sözümone savcılar da görevi kötüye kullanmaktan yargılacanacaklar merak etmeyiniz  
 
Bu fakir
26.08.2022 13:20
Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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