Abdurrahman Dilipak yeni adresinden hükümeti harekete geçirecek yazıyı yazdı. AKP ve Erdoğan eleştirileri sonrası Akit’teki yazılarına son verilmişti

Habervakti.com'da ilk köşe yazısını yayımlayan Dilipak, AKP ile davasını hatırlatarak "Susmayacağımı okurlarım bilirler" sözleriyle zehir gibi açıklamalarda bulundu.

"Teşekkürler" başlıklı köşe yazısında Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Susmayacağımı benim okurlarım bilirler. Bundan sonraki yol haritam, 15 Eylül’e kadar inşallah netleşir. 14 Eylül’de AK Parti davası var; İstanbul’da, Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.00’da. Dedikodularla, gereksiz tartışmalarla kaybedecek zamanım yok. Ekonomi, siyaset, sağlık, eğitim, adalet, yolsuzluk, aile, ahlaksızlık, dış politika gibi konular her zaman gündemimde olacak.

Biz kimsenin karşısında ya da yanında değiliz. HAK merkezli bir bakış açısına sahibiz. Dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına dayalı ayrıştırıcı, kışkırtıcı bir tavır içinde değiliz ve olmayacağız. İnsanlarla ittifak ettiğimiz konularda, noktalarda birlikte çalışabilir, ihtilaf ettiğimiz konularda, temel hak ve hukukumuza yönelik bir tehdit oluşturmadıkları sürece onlarla bir arada yaşayabiliriz. Erdem ve meşruiyet temelinde, herkesle dirsek teması kurmaktan yanayız.

Bu anlamda benim tek bir adresim olmayacak. Kulağı olan herkese söyleyecek sözüm olduğuna göre, herkese ulaşmak için bütün imkânları kullanmak istiyoruz."