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  • Abdurrahman Dilipak yeni adresinden hükümeti harekete geçirecek yazıyı yazdı. AKP ve Erdoğan eleştirileri sonrası Akit’t

Abdurrahman Dilipak yeni adresinden hükümeti harekete geçirecek yazıyı yazdı. AKP ve Erdoğan eleştirileri sonrası Akit’teki yazılarına son verilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye yönelik eleştirileri nedeniyle Yeni Akit’teki köşe yazılarına son verilen Abdurrahman Dilipak’tan zehir zemberek açıklama geldi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:46
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Abdurrahman Dilipak habervakti.com’da hükümeti harekete geçirecek yazıyı yazdı. AKP ve Erdoğan eleştirileri sonrası Akit’teki yazılarına son verilmişti

Abdurrahman Dilipak yeni adresinden hükümeti harekete geçirecek yazıyı yazdı. AKP ve Erdoğan eleştirileri sonrası Akit’teki yazılarına son verilmişti
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Habervakti.com'da ilk köşe yazısını yayımlayan Dilipak, AKP ile davasını hatırlatarak "Susmayacağımı okurlarım bilirler" sözleriyle zehir gibi açıklamalarda bulundu.

"Teşekkürler" başlıklı köşe yazısında Dilipak şu ifadeleri kullandı:
"Susmayacağımı benim okurlarım bilirler. Bundan sonraki yol haritam, 15 Eylül’e kadar inşallah netleşir. 14 Eylül’de AK Parti davası var; İstanbul’da, Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.00’da. Dedikodularla, gereksiz tartışmalarla kaybedecek zamanım yok. Ekonomi, siyaset, sağlık, eğitim, adalet, yolsuzluk, aile, ahlaksızlık, dış politika gibi konular her zaman gündemimde olacak.

Biz kimsenin karşısında ya da yanında değiliz. HAK merkezli bir bakış açısına sahibiz. Dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına dayalı ayrıştırıcı, kışkırtıcı bir tavır içinde değiliz ve olmayacağız. İnsanlarla ittifak ettiğimiz konularda, noktalarda birlikte çalışabilir, ihtilaf ettiğimiz konularda, temel hak ve hukukumuza yönelik bir tehdit oluşturmadıkları sürece onlarla bir arada yaşayabiliriz. Erdem ve meşruiyet temelinde, herkesle dirsek teması kurmaktan yanayız.

Bu anlamda benim tek bir adresim olmayacak. Kulağı olan herkese söyleyecek sözüm olduğuna göre, herkese ulaşmak için bütün imkânları kullanmak istiyoruz."

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Uzay Fenercioğlu
5.09.2022 15:54
Açlamasın da beyan ettiği değerde umarım samimi dir. Zahir de halkın, batın da Hak dan yana ulaştığı mertebeye, umarım sadık kalır.  
 
cemuzansevdalısı
5.09.2022 15:51
sevgili dilipak hoca sen bu ülkenin her kesiminin dilipak hocası olarak kalmaya devam et boş ver kinakiti falan  
 
Garibin Sesi
5.09.2022 15:47
Ha şunu bileydin Akp sanada dokununca sonunda hidayete erdin  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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