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Akit'in doğru Davut’u Abdurrahman Dilipak gazeteden neden ayrıldığını açıkladı

Akit gazetesi köşe yazarı olan Abdurrahman Dilipak, Akit gazetesi ve Akit TV ile yollarını ayırdığını köşesinden duyurdu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:05
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:09
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Akit'in doğru Davut’u Abdurrahman Dilipak gazeteden neden ayrıldığını açıkladı. Gece gelen bir telefonla başladı bir gece gelen telefonla gitti

Akit'in doğru Davut’u Abdurrahman Dilipak gazeteden neden ayrıldığını açıkladı
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Akit gazetesi için köşe yazarlığı yapan Abdurrahman Dilipak, bugün “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısında gazete ile yolları ayırdığını ve yazılarına son verdiğini duyurdu. Dilipak Akit TV’den ayrıldığını da ekledi.

Dilipak, “Bir sabah Mustafa beyden aldığım telefonla Akit’e gelmiştim” diyerek 30 yıl önce Akit’te nasıl başladığını anlattı.

Dilipak, Akit TV’den ayrılma sebebini ise “30 yıl sonra, Akit Tv’deki Bülent Deniz’le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebep olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu Akit TV’den ayrılıyorum..” sözleriyle gelen telefon sonucu olduğunu açıkladı.

Akit TV için çıkan sorunların aynısının Akit gazetesi için de çıkacağını söyleyen Dilipak, “Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, üslup ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım.” ifadelerini dile getirdi.

Dilipak, yazısının devamında “Ayaktayım ve yürümeye devam ediyorum. Kulağı olanlara söyleyecek sözlerim var daha. Sözü olanlara verecek kulağım var.” dedi.

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Gökhan
1.09.2022 09:49
Ya sizde allahını seversiniz bilmiyormuş gibi yazıyorsunuz devrin adamı baktıkı gidiciler Salvo yapmaya başladı kesinlikle doğru bi adam değil  
 
M.R.
1.09.2022 09:48
Geçmiş olsun Dilipak. Azıcık empati yaptın. Olgun yazılar yazmaya başladın. Başına bunlar geldi. Yazacak söyleyecek başka yerler bulunur. Hiç önemli değil  
 
Garibin Sesi
1.09.2022 09:47
Niye Akitte yazar hiç anlamadığım gazeteci sonunda o da orda yerinin olmadığını nihayet anlamış iyi de yapmış  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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