Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye FETÖ suçlaması

Habervakti köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün ki köşe yazısında AKP hükumetini sert sözler ile hedef aldı.

Dilipak, "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle AKP Kadın Kolları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM tarafından kendisine açılan davayı köşesine taşıdı.

Türkiye’de ilk kadın derneklerinin kuruluşunda, kadınlara en fazla destek verenlerden birinin kendisi olduğunu vurgulayan Dilipak, ailesinin de bu derneklerde aktif görev aldığını belirtti.

Dilipak "Ben, hemen hemen her ay TURGEV’deki kızlara konferanslar veriyordum. Dün, haklarını savunduklarımın çocukları bugün benden davacılar. 2 yıldır yargılanıyorum. 2023’de de bu dava devam edecek. Ne zaman biter onu bilmiyorum ama acelem yok, alışkınım. Bu dava devam ettiği sürece kaybeden ben değilim!” ifadelerini kullandı.

"KUYRUĞUNU BASINCA SES BAŞKA YERDEN GELİYOR"

Habervakti köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, “Ben, ‘fahişe ve türevleri’nin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor. ‘ AKP içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin papatyaları’ aktif. Erdoğan’ın sözlerine bakıp, ona göre bir tanım yaptım bakın başıma ne işler geldi!? AKPi - AKP ayırımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinden çıkan sonuç şöyleydi; ‘AK Partililer hasbi olanlar, AKP’liler hesabi olanlar”. Eee, ben ne diyorum.” dedi.

Kendisine dava açan AKP ve KADEM’e sitem eden Dilipak, “Sizler buraya gelirken, bataklıkları geçerken ayaklarınızı başları üzerinde taşıyanlara bu şekilde mi teşekkür ediyorsunuz!?” diye sordu.

Yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ile Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni (Lanzarote Sözleşmesi) hedef almayı sürdüren Dilipak “Biliyorum, ‘AKP içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler, AKP’nin papatyaları, lale devri çocukları, AKP’nin Erguvanileri’ benden intikam alıyorlar” düşüncesini dile getirdi.