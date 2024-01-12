Gremio'dan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden birisi olan Vincent Aboubakar ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine, Aboubakar'ın transfer ile ilgili açıklamalar yaptı.

''ONU ÇOK İSTİYORUM''

Guerra, Aboubakar hakkında, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Aboubakar, Beşiktaş forması ile 105 maça çıkarken, 59 gol attı ve 14 asist yaptı.