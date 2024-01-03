Aboubakar kadro dışı kalınca inşaatta sıva yaparken görüntülendi. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Aboubakar kadro dışı kalınca inşaatta sıva yaparken görüntülendi. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar'a birebir benzeyen bir inşaat işçisi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Valentine Rosier'in performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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ABOUBAKAR'A BENZEYEN İNŞAATÇI GÜNDEM OLDU
Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Kamerunlu golcü Aboubakar'a çok benzeyen bir inşaat işçisi, soyal medyanın gündemine oturdu.

O anlar video kaydına alınırken, etkileşim rekorları kırdı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ayrıca videoda, 'Aboubakar Beşiktaş'tan parasını alamayınca inşaata başlamış' denilerek esprili bir yaklaşım yapıldı.

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