Aboubakar kadro dışı kalınca inşaatta sıva yaparken görüntülendi. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Valentine Rosier'in performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

ABOUBAKAR'A BENZEYEN İNŞAATÇI GÜNDEM OLDU

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Kamerunlu golcü Aboubakar'a çok benzeyen bir inşaat işçisi, soyal medyanın gündemine oturdu.

O anlar video kaydına alınırken, etkileşim rekorları kırdı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ayrıca videoda, 'Aboubakar Beşiktaş'tan parasını alamayınca inşaata başlamış' denilerek esprili bir yaklaşım yapıldı.