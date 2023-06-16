Abüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkdan geçersiz oy olmadığı ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

CHP’den istifa ettiğini canlı yayında duyuran Abdüllatif Şener’in açıklamaları gündemden düşmüyor.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 27'nci Dönem CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener’in katıldığı bir televizyon programında seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamıştı.

Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Şener'in bu açıklamaları büyük tepki çekerken gazeteci Barış Pehlivan Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

“SANDIKTA HİÇ GEÇERSİZ OY ÇIKMAMIŞ”

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy kullanmadığını tutanakla paylaşan Pehlivan, "Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti.

Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.

Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi.

"Geçersiz oy çıkmadı"

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090.

4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.

Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış.

Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısını güçlendiriyor.

Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor. Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım. İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…

HALK TV’DE DE KONUŞTU

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Pehlivan, konuyu burada da gündeme getirdi.