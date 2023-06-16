Tanju Özcan'dan CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'e: Kılıçdaroğlu'nu bu yüzden eleştiriyorum, sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve son dönemlerde de CHP Genel Merkezi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini söyledi.

Halk TV ekranlarında konuşan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini kaydetti.

Şener, şunları söyledi:

“BİR KERE CHP GENEL MERKEZİ’NDE İKİNCİ TUR SEÇİM UMUDU YOKTU”

"Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum.

Manzara şu, eğer Cumhurbaşkanı başkanı ve Meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak Meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta Meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor. Ve bu durum bir kaos yaratıyor.

Bakıldığında seçim bitmiş, nasıl bitmiş 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ilk turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi’nde ikinci tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. 2. tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkın da kapanmayacağını herkes biliyordu.

“İKİ SEÇİMDE DE KILIÇDAROĞLU VE CHP’YE OY VERMEDİM”

Birinci turda Sinan Oğan’a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Milletvekili seçiminde de oy vermedim. Sinan Oğan’a oy verdiğimde CHP milletvekili değildim, seçim yapılırken vekillik düşer.

“ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDİM”

Tayyip Erdoğan ve yakın çevresiyle bağlantılı kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. 6 ayı geçmiştir, Bülent Arınç’la yemek yedim. Orada CHP’den aday olan bir arkadaş da vardı. 6-7 kişinin olduğu bir yemekti. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sohbetler oldu. Bülent Arınç’ın eğilimlerinin hepsini Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattım. AK Parti’den bugüne kadar teklif gelmedi. Şu anda Kemal Bey de, Meral Hanım da, Erdoğan da görüşelim derse görüşürüm. Herhangi bir partiye katılmayacağım. Belki CHP’yle ilgili bir kitap yazarım.”

TANJU ÖZCAN YAYINA BAĞLANDI: SİZİN GİBİ BADEM BIYIKLILARA GÜVENEREK SİYASET YAPMAYA ÇALIŞTI

Şener, daha sonra Bolu milletvekilliği teklifini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı istemediği için reddettiğini söyledi.

Şener'in sözleri üzerine Tanju Özcan canlı yayına bağlandı. Özcan, “Ben Kılıçdaroğlu’nu yıllarca bu yüzden eleştiriyorum. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı.” dedi.

Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kılıçdaroğlu’na bu yüzden muhalifim. Kılıçdaroğlu’nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştığı için eleştirdim. Kırgınlık hisseden CHP’liler bilmelidir ki yıllarca CHP’de olan insanlardan çok daha fazla mücadele ettim CHP’de. Sadece CHP’de milletvekilliği yaptığım dönemde değil, milletvekili değilken bile. Başbakan yardımcılığı yaptığım dönemde bile. Ben 2007’den sonraki yıllarda, milletvekili değilken de oy verdim”