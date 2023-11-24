Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı

Açgözlülüğü anlatan mitolojik ve ibretlik bir hikayedir.

Teselya kralı açgözlü Erysichthon, sarayına yeni salon yaptırmak için Tanrıça Demeter'e adanmış ormandaki bir ulu meşe ağacını bilerek kestirir.

Bu tanrılar katında büyük bir suçtur.

Dindirilemeyen iştah yani sonsuz açlıkla cezalandırılır.

Erysichthon, sürekli açlık hissi ile ne bulsa yemeye başlar.

Yedikçe daha fazla acıkır, acıktıkça da daha çok yer.

Emrindeki herkesi yiyecek bulmakla görevlendirir ama ne yese doymaz.

Çünkü midesi dipsiz bir kuyu gibidir.

Sonunda kendi etini yemeye başlar ve feci şekilde ölür.

SENETSİZ, DEKONTSUZ...

Bu mitolojik söylence futbolumuzda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen ve birçok yıldız ismin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayı getirdi aklıma.

Başta Fatih Terim olmak üzere Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera daha fazla para kazanmak uğruna milyon dolarlarını kaptırdılar.

Sıradan bir banka müdürü bu isimleri çok yüksek faiz vaadiyle senetsiz, dekontsuz bir güzel çarptı.

İnsanın inanası gelmiyor.

Para bu isimlerin gözlerini öyle köreltmiş ki, çoğu dolarları elden vermiş ve karşılığında bir belge bile almamışlar.

Bu nasıl bir para hırsıdır ki, dolar bazında yüzde 253 gibi hayali bir getiriye inanmışlar.

Bu nasıl bir açgözlülüktür ki, bir iki ay yem olarak verilen faizleri aldıklarında ses çıkarmamışlar, ne zaman çarpıldıklarını anlayınca feryat figan mahkemenin yolunu tutmuşlar.

Olacak iş değil.

Yaptıkları yasal olarak da suç. Kayıt dışı para işlemi çünkü.

Olayı inceleyen banka müfettişinin raporu çok düşündürücü.

"46 gün vadede dolar bazında yüzde 253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır."

Dolandırılan isimler elbette ortalama zekanın altında değiller.

Ama kolay yoldan çok para kazanma hırsı zeka falan dinlemez.

İnsanı böyle kör eder, ahmak yapar, bilgisiz bir hale sokar.

Daha acısı ne biliyor musun?

Bu isimler milyonlarca genç için rol model.

Yazıklar olsun.

Bakın binlerce yıl önce Sokrates ne demiş?

"Tokgözlülük doğal zenginlik, açgözlülük ise yapay yoksulluktur."