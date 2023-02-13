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Acı bakla bitkisi romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor

Acı bakla bitkisi eklem ağrılarından bağırsaklara faydalarına kadar biliniyor.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:55
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Acı bakla bitkisi romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor

Acı bakla bitkisi romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların dertlerine çare için doğal bitkilere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan acı bakla bitkisinin faydaları şaşırttı.

Acı bakla bitkisi lapası romatizma siyatik ve eklem ağrılarını gideriyor.

ROMATİZMA NEDİR?

Başta eklemler olmak üzere kas, kemik ve bağları tutan romatizma, çok sayıda hastalığı kapsayan genel bir tanımdır. Ağrı, şişlik ve hatta hareket kısıtlılığına yol açan Romatizma bazı durumlarda şekil bozukluklarına yol açabilir. Büyük bölümü kronik olan romatizmal hastalıklarda, kişilerin günlük hayatlarına devam edebilmeleri için erken tanı ve düzenli tedavi oldukça önemlidir.

EKLEM AĞRILARI NEDİR?

Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar eklem olarak adlandırılır. Eklemler vücutta bulunan kemiklerin düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlar ve etrafı kıkırdak, bağ, tendon ve kaslarla çevrilidir. Bu yapıda bulunan herhangi bir dokunun ağrıması veya yanması sonucu eklem ağrıları oluşabilir. Bu eklem ağrıları artralji olarak da adlandırılır. Ağrılar vücudun alışık olmadığı ve ani olarak gerçekleştirilen zorlu hareketler sonucunda meydana gelebilir.

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