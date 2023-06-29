Açın Google'u. Yazın Ozan Tufan Beşiktaş diye. Yapmayın bunu Beşiktaş'a

Ölümsüz başkan Süleyman Seba'nın şu sözü aklıma gelir sık sık:

“Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi insan olmaktır."

Yapılan bir şey olduğunda buna bakarım ben. Uyuyor mu uymuyor mu diye.

Son günlerde aynı haber çıkıyor karşıma sık sık yine:

"Ozan Tufan Beşiktaş'ta. Beşiktaş Ozan Tufan'ı bitirdi. Geliyor!"

Daha önce de bu haber gündeme gelmiş, başta Çarşı olmak üzere Beşiktaşlı taraftarlar tepki göstermişlerdi.

Şimdi tekrar çıkması bu haberin "Sahiden de oluyor mu bu transfer" kuşkusunu da beraberinde getirdi.

Bunu gören taraftarların yine öfkeye kapıldığını tahmin edebiliyorum.

Onun için Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'e sesleniyorum:

"Yapmayın Beşiktaşlı taraftarlara bunu."

İyi futbolcu, kötü futbolcu yönü ilgilendirmiyor kimseyi.

İlgilendiren yönü Beşiktaş için söyledikleri.

Açın Google'u. Yazın Ozan Tufan Beşiktaş diye okuyun karşınıza çıkanları.

Adamın yaptığı paylaşımlar var. "Beşiktaş'ı tutanın aklını bilmem ne yapayım" diyor. O dönem Beşiktaş'ta oynayan bir futbolcunun eşi için ileri geri ifadeleri de duruyor.

Ve siz şimdi böyle bir adamı transfer etmeye çalışıyorsunuz öyle mi?

Ben yapacağınıza inanmıyorum. Yanlış haber olduğunu sanıyorum.

Öyle değil mi sayın Çebi.

Çünkü sizin de "Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir" diyen Süleyman Seba gibi düşündüğünüze inanıyorum.