Acın Ilıcalı Pique transferini duyurdu. Barcelona efsanesi formayla pozunu verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin Türk patronu Acun Ilıcalı dünya futbolunun efsane stoperlerinden Gerard Pique ile İstanbul’da bir araya geldi.

Yapılan görüşmede İspanyol yıldıza Hull City forması hediye eden Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Taraftar kitlemize yeni transferimiz, ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.

PIQUE KİMDİR?

Barcelona’nın altyapısında yetişen ve profesyonel futbol hayatına Manchester United’da başlayan Pique bir sezon boyunca Real Zaragoza takımında kiralık olarak oynadıktan sonra 2008’de 5 milyon Euro’ya Barcelona’ya geri döndü. Piqué, İspanyol ekibinin vazgeçilmezleri arasına giren Pique 14 sezon boyunca Barcelona forması giydi.

Piqué, Barcelona ve İspanya Milli Takımı’yla birlikte sayısız kupa ve madalya kazanan Pique ayrıca, Barcelona ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki yıl farklı kulüplerle kazanan dört oyuncudan biri oldu.

Milli takımda 102 kez görev alan Piqué ve 2010 Dünya Kupası ile 2012 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan kadronun önemli bir üyesiydi.

37 yaşındaki efsane, 5 Kasım 2022’de Barcelona - UD Almería maçının ardından futbolu bıraktığını açıkladı.