Trabzonspor Mehmet Can Aydın kararını verdi

Bordo-mavili ekibin sezon başında Alman temsilcisi Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla birlikte transfer ettiği Mehmet Can Aydın ile yola devam etmeme kararı aldı.
Trabzonspor'da son dönemlerde forma şansı bulamayan genç futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Mehmet Can Aydın'ın Schalke 04'e dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor ve Trabzonspor da satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
22 yaşındaki sağ bek için 350 bin euro kiralama bedeli ödeyen Trabzonspor, sözleşmesine 1.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurtmuştu.
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