Milli sporcu Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya

Fatih Saboviç
Milli sporcu Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası'nda erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu’nun duyurusuna göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota puanı dağıtan Dubai’deki yarışmanın ikinci gününde 49 kilo erkekler kategorisinde yarışan Abdullah Kayapınar, 174 kilo kaldırarak altın madalyaya ulaştı. Kayapınar, ayrıca bireysel sıralamada da en yüksek puanı alarak ikinci altın madalyasını elde etti.

Federasyon Başkanı Talat Ünlü, açıklamasında, milli sporcunun madalyasını kendisinin verdiğini söyleyerek, “Dubai’de sporcularımızın madalya kazanmaları bizi çok mutlu ediyor, 2 altın madalya alarak İstiklal Marşı’mızı burada tüm dünyaya duyuran Abdullah Kayapınar ve antrenör ekibini kutluyorum.” dedi.

Yarışmada, +107 kilo kategorisinde Faruk Öztürk de madalya için ter dökecek.

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