Ancelotti Arda'nın neden oynamadığını açıkladı. Yine aynı sözleri tekrarladı

Ancelotti, yarın Valencia ile deplasmanda karşılaşacakları La Liga’nın 27. hafta maçı için düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap verdi.

İtalyan teknik adam, her basın toplantısında karşılaştığı gibi İspanyol basınının Arda Güler hakkında sorduğu, “Neden ona daha fazla süre vermiyorsunuz?” sorusuna, "Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Çünkü onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için kesinlikle oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum." yanıtını verdi.

Ayrıca Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek." dedi.