Milli Takımın Macaristan maçı kadrosu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takımın Macaristan maçı kadrosu açıklandı
5 Mart Salı günü Manisa'da Macaristan ile karşılaşacak Milli takımın aday kadrosu belli oldu.

U15 Millî Takımımız hazırlık maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

5 Mart Salı günü saat 13.00'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak mücadele öncesi millilerin aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Cem Efe Eroğlu (Altınordu), Tolga Sancak (Göztepe A.Ş.), Yüksel Küçük (FC Schalke 04), Hüseyin İşlek (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe A.Ş.), Bilal Demirağ (Altınordu), Yasin Akçay (Trabzonspor A.Ş.), Berke Yıldırım (MKE Ankaragücü), Ege Kaan Akman (Bursaspor), Üveys Yasir Satık (Bitexen Antalyaspor), Görkem Yavuz (Tümosan Konyaspor)

Orta Saha: Efe Seçil (Tümosan Konyaspor), Ayaz Haktan Gülsüm (Beşiktaş A.Ş.), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray A.Ş.), Baran Yolaçan (Altınordu), Hasan Yakub İlçin (Bitexen Antalyaspor), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Duru (Altınordu), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Yiğit Metin Yumak (Göztepe A.Ş.), Ahmet Duha Erkanat (Bitexen Antalyaspor), Ali Demirbilek (Bitexen Antalyaspor)

Forvet: Ada Yüzgeç (Galatasaray A.Ş.), Emin Eren Sayar (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Deniz Karadeniz (Yılport Samsunspor)

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