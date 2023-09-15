Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te

Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı geçen senenin şampiyonu Nefise Karatay oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te

Survivor 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit ve Merve Aydın'dan sonraki yeni yarışmacısı geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay oldu.

3621079-0c470fbbd3ea8d5e970afef386cd1f14-640x640.jpg

"NAGİHAN VE NEFİSE'NİN MÜCADELESİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Karatay'ın en büyük hayalinden bahseden Acun Ilıcalı, "2023 Survivor şampiyonu Nefis Karatay Survivor 2024 All Star'da bizimle beraber olacak. Nefise'nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

survivor-2024-all-star-in-10-yarismacisi-nefise-16332437-4506-m.jpg

Nefise Karatay, Survivor 2023'te Özgür Tetik ile finale kalmış ve en yüksek SMS'i alarak şampiyon olmuştu.


İlgili Haberler
Nisa Bölükbaşı'ndan 'Survivor 2024' açıklaması. Şampiyonluğu çok tartışılmıştı
Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?
Survivor’a Yiğit Poyraz mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?
Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı! Adada 4. kez ter dökecek
Survivor'ın devler kadrosu tek tek belli oluyor. Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı
Öne Çıkanlar
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı Ekonomi
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı
Yurt genelinde trafik denetimi Güncel
Yurt genelinde trafik denetimi
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi Güncel
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu Spor
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin Sağlık
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden Güncel
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden