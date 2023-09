Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te

Survivor 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit ve Merve Aydın'dan sonraki yeni yarışmacısı geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay oldu.

"NAGİHAN VE NEFİSE'NİN MÜCADELESİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Karatay'ın en büyük hayalinden bahseden Acun Ilıcalı, "2023 Survivor şampiyonu Nefis Karatay Survivor 2024 All Star'da bizimle beraber olacak. Nefise'nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nefise Karatay, Survivor 2023'te Özgür Tetik ile finale kalmış ve en yüksek SMS'i alarak şampiyon olmuştu.